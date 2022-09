Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 02: ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2) ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.

20,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರೀಕೃತಗೊಂಡ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಡಲ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ನಂತರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ INS ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಮೊದಲ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಿಟೀಷ್ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 1961 ರಿಂದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು 1971 ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ವಾಹಕವನ್ನು 2014-15ರಲ್ಲಿ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಐಎನ್‌ಎಸ್‌ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ನ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಜಾಜ್ ವಿ 15 ಎಂಬ ಬೈಕ್‌ನ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ನ ರದ್ದಾದ ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ನ ಲೋಹದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಬಜಾಜ್ V15 ನಿಯೋ-ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.

ಬಜಾಜ್ ವಿ 15 ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವಾಮ್ಯದ 150ಸಿಸಿ ಡಿಟಿಎಸ್‌-ಐ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದು 5500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 13 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೆಲವೇ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಎಲ್‌ಇಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಬ್ರಷ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಸೀಟ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಜ್ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಬಜಾಜ್ ವಿ 15 ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾಗಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ ಸೀಟುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಅದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಮೋಟಾರ್‌ ಸೈಕಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಬಜಾಜ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಬೈಕನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ನ ಡಿಎನ್‌ಎಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ಐಕಾನಿಕ್ ಆಗಿದೆ.

English summary

The first INS Vikrant was a British built aircraft carrier which was in service from 1961. Surprisingly, some part of this iconic INS Vikrant might have been seen in motorcycle form, yes definitely not a lie.