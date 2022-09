ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ರೂಪಾಯಿ, ಷೇರುಪೇಟೆ ತಲ್ಲಣ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆ. 22: ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನೇ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದರೂ ಉಪಯೋಗವಾದಂತಿಲ್ಲ. ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಾಲರ್ ಎದುರು 80 ರೂ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಗುರುವಾರದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ದರ 80.4875 ದಷ್ಟು ಚಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ 42 ಪೈಸೆಯಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲಕಲಕ ಹೊಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಶೇ. 0.2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 111.72ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಡಾಲರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಏರಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬಲವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರು ಗಮನಿಸಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಾಲರ್ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತರುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದು ಗುರುವಾರ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳನ್ನು 75 ಮೂಲಾಂಕಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಪೇಟೆ, ಫೋರೆಕ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಿನ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣ.

ಕುತೂಹಲ ಎಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

