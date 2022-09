Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 02: ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟೀಕರಣ ಚಳವಳಿ, ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಕಂಪನಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣ್‌ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆವಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್‌ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಾಯಕ ಹೊವಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಟ್ಜ್ ಅವರಿಂದ ನರಸಿಂಹನ್ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ರತೆಯ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ ನಾಯಕನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಶುಲ್ಟ್ಜ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

55 ವರ್ಷದ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್‌ಬಕ್ಸ್‌ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 35,000 ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 3,83,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಮಾಜಿ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದ ನರಸಿಂಹನ್‌ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೈಸೋಲ್ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಡ್ಯುರೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಡೋಮ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಘಟಿತ ರೆಕಿಟ್ ಬೆನ್‌ಕೈಸರ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು 1991ರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಾರ್ಟನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿ ಮೆಕಿನ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಂ.ಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2012 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೆಪ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೂಲಕ ಏರಿದರು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು.

ಶಿಶು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಕ ಮೀಡ್ ಜಾನ್ಸನ್‌ನ 16.6 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವರನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ರೆಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ನರಸಿಂಹನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿಇಒ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ರೆಕಿಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಷೇರುಗಳು ಗುರುವಾರ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹನ್‌ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲೇ ಈಗ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

