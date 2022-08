ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು

Business

ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ವಿಲ್ಲೀಸ್ ಟವರ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಅವರ ಸಂಬಳ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಕ್ ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ 9.5 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶೇಕಡಾ 5.4 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Indian companies are expected to give a salary hike of 10 per cent in 2023, The salary hike will be the highest in the Asia Pacific region. China is projected to see an increase of 6 percent, Hong Kong at 4 percent and Singapore at 4 percent for next year. The report was based on a survey across 168 countries in April and May 2022, which includes 590 organizations in India