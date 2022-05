ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ?

Business

oi-Vijayasarathi SN

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 9: ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಎದುರು ಅತೀ ಹೀನಾಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಈಗ 77.52 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವಿದ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಡಾಲರ್ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶೀ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು, ಕಚ್ಛಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವೆಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸ್ತಂಭನ; ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ

English summary

Even as the Indian rupee has fallen to the lowest-ever level of 77.52 against the US dollar during its early trade on Monday, equity investors may face its heat on their portfolios, and gold prices might see a jump.