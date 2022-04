ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೇ. 8.2: ಐಎಂಎಫ್ ಹೊಸ ಅಂದಾಜು

Business

oi-Vijayasarathi SN

ನವದೆಹಲಿ, ಏ. 19: ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಮೀರಿ ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಶೇ. 9 ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಇದೀಗ ತನ್ನ ಅಂದಾಜು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೇ. 8.2 ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಐಎಂಎಫ್ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ವಿವರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಅನುಭೋಗ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವೇಗ ಸಿಗಲು ತಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಐಎಂಎಫ್ ಅನಿಸಿಕೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಶೇ. 7.8ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್‌ಬಿಐ ಇದೀಗ ಶೇ. 7.2ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತ್ತು.

English summary

International Monetary Fund has slashed its India's growth forecast to 8.2% in 2022-23 year due to Russia and Ukraine War. It has earlier predicted growth of India in this period to 9%.