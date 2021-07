ಗೇಮಿಂಗ್ ಪಿಸಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂದು

Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 22, 2021: ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ ಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೇಪ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ 2021 ಈ ಅಂಶಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.88 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ಪಿಸಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೇ.37 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮರ್ ಗಳು ಉತ್ತಮ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಪಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಚ್ಚಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಪಿಸಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ನತ್ತ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದವರಲ್ಲಿ ಶೇ.83 ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾವು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ಶೇ.84 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.82 ರಷ್ಟಿದೆ.

English summary

A report by Hewlett-Packard has revealed that Gamers from Kochi and Bengaluru are most willing to spend above Rs 1,00,000.