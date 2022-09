ಖರೀದಿಸಿದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 18: ನೀವು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ಎದುರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಕಳವಳ ಬೇಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಹಣ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕಸ್ನೇಹಿಯಾದ ಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ಟನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಟಿಕೆಟನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನೀವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ನಂತರ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಪೋಲಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರೈಲ್ವೇ ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಂದಿದೆ.

ರೈಲ್ವೇಯ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನು ತನ್ನ ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ಮಗ, ಮಗಳು, ಪತಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಹೊರಡುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ನಂತರ, ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ, ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರೆ, ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ನಂತರ ನೀವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯ

1. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದರೆ, ರೈಲು ಹೊರಡುವ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

2.ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಎನ್‌ಸಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಹಂತ-ಹಂತದ ಕ್ರಮಗಳು ಇಂತಿವೆ

1.ಮೊದಲಿಗೆ, ನೀವು ಟಿಕೆಟ್‌ನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

2. ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ತರಬೇಕು.

3. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೌಂಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿನಂತಿಸಿ.

4. ಟಿಕೆಟ್ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

5. ನಿರ್ಗಮನ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇದು ಬದಲಾಗಬಹುದು.

