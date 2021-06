Business

oi-Mahesh Malnad

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ 19 ನಿರ್ಬಂಧ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ, ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಗ ಹೊಸ ಸೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸೇವೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

Your bank is now at your doorstep. Register for doorstep banking today!

To know more: https://t.co/m4Od9LFR3G

Toll-Free no. 1800 1037 188 or 1800 1213 721#DoorstepBanking #DSB #Banking #StayAtHome #SBIAapkeSaath pic.twitter.com/Fr81GwcdL6