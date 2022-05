Business

oi-Vijayasarathi SN

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ನೇರ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ನಲುಗಿಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ದೈತ್ಯ ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಲ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಡಿಲಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ರಿಲಾಯನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದರೆ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು (Maintenance Work) ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

The Reliance is buying discounted cargoes of crude after self-sanctions on Russian fuels by some European Union companies pushed up margins on some oil products to three-year highs.