ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು (HHTs) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಂದರೇನು ನೋಡೋಣಾ.

ಐಪ್ಯಾಡ್‌ನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ಪೇಪರ್ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ಟಿಕೆಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ಗಳ ನೈಜ ಸಮಯದ ನವೀಕರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ವರ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿಯು ಗಣಕೀಕೃತ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು 7,000 ದೃಢೀಕರಿಸದ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕೃತ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಚಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹತ್ತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ತಿರುವು ಆಫ್-ಟರ್ನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟನ್ನು ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ (ಟಿಟಿಇ) ಅದನ್ನು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಹಂಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಆರ್‌ಎಸಿ ಅಥವಾ ವೇಯ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಬರ್ತ್‌ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಟಿಟಿಇಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಇದು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಎಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೀಟುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು 7,000 ಬಳಕೆಯಾಗದ ಖಾಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಿಆರ್‌ಎಸ್‌ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ, ದಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈಗ, ಗಣಕೀಕೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸೀಟುಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೇಯ್ಟ್- ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಿಟಿಐ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,390 ರೈಲುಗಳ ಟಿಟಿಇಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವಿಧ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,745 ಎಚ್‌ಎಚ್‌ಟಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

In a continuous effort to make their journey more convenient for passengers, Indian Railways has introduced new Hand Held Terminals (HHTs). Let's see what that means,