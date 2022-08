Business

oi-Naveenkumar N

ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 47 ನೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ದೊರೆತಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ ಜುಲೈ 18ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಳಿಗೆಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವಸತಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚೆಕ್‌ಬುಕ್, ಐಸಿಯು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ: ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್‌

ನೂತನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಶೇಕಡ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪಾವತಿಸಲು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನೂತನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನಿಯಮಗಳು ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ (RCM) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

The goods and services tax (GST) is in attention these days as to whether a salaried individual should pay GST on home rent. As recommended at the 47th GST Council meeting, the tenant should pay 18 per cent GST on a reverse charge basis (RCM). However, they can claim this value as a deduction while they pay tax on sales in GST returns.