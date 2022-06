Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 30: ಹಣದುಬ್ಬರ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ 47ನೇ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 18ರಿಂದ ಕೆಲವು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯುಟಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ / ಲೂಸ್ ಲೀಫ್ ಚೆಕ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷೆಗಳು, ಅಟ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 12 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಆದರೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಯಿತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ 28% ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ

ಜುಲೈ 18ರಿಂದ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಸ (ಶೀತಲೀಕರಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಮೀನು, ಮೊಸರು, ಲಸ್ಸಿ, ಪನೀರ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಣಗಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಲಿನ್ ಹಿಟ್ಟು, ಬೆಲ್ಲ, ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. ಶೇಕಡಾ 5ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ, ಲೇಬಲ್ ಮಾಡದ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಾಡದ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸಲು ಶೇಕಡಾ 18ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ

ಚೆಕ್‌ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, 12 ಶೇಕಡಾ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ರುಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ಇರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

1000 ರೂ. ಒಳಗಿನ ಲಾಡ್ಜ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೂ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರ ವಿರೋಧ

ಪ್ರತಿ ದಿನ 5000 ರುಪಾಯಿ ಮೀರಿದ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ(ಐಸಿಯು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು: ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಸುಂಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 12 ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 18 ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲೈಟ್‌ಗಳು, ಫಿಕ್ಚರ್‌ಗಳು, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ.

ಜುಲೈ 1, 2017 ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 30ರಂದು ಈ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

English summary

The GST Council decided to levy a GST on bank cheques, and pre-packed food items will be brought under the GST net from the exemption list. The tax rates on certain goods and services will rise from July 18.