2ನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2021 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 955.1 ಟನ್‌ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದು 2021ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಸಮಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ (960.5 ಟನ್‌) ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 243.8 ಟನ್‌ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟು 390.7ಟನ್‌ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು 390 ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವಿನಿಮಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿಗಳು (ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 40.7 ಟನ್‌ನ ಸಾಧಾರಣ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಇತ್ತು . ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಂಬಲದ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. 2014 ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2021ರ ಮೊದಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೊರಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 199.9 ಟನ್‌ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು.

English summary

Global demand for gold rose in the second quarter to its highest quarterly level in a year as central banks and investors stepped up purchases, the World Gold Council (WGC).