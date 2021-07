Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 28: ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಪೇ ಲೇಟರ್ (ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, 'ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ') ಸಾಲದ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2.8 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 42 ಮಿಲಿಯನ್‌ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.70ರಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮೌಲ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜುಲೈ 21 ರ ವೇಳೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಕುಗಳು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ. ಇದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಳಸುವ ಉನ್ನತ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ..

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಮೂಹದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಂಜಿತ್ ಬೋಯನಪಲ್ಲಿ, ''ಸ್ವದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಯೂನಿಯನ್ ಸಿಬಿಲ್-ಗೂಗಲ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 10ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಣ್ಣ-ಟಿಕೆಟ್ ಸಾಲ 2020 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.60 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ 'ಪೇ ಲೇಟರ್' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಪಾಲುದಾರ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಾಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 30 ದಿನಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರ್ಜೆಯ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆವೈಸಿ, 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವ ಏಕ-ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಹೊಂದಿದೆ.

E-commerce major Flipkart has touched 42 million transactions on its credit offering Flipkart Pay Later. With over 2.8 million customers transacting through Flipkart Pay Later, the company is targeting a 2X growth over the next six months.