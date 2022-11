Business

oi-Minuddin Nadaf

ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೆಟಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌ನಂತೆಯೇ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಟ್ಟಿದೆ. ಮೆಟಾ ಶೇಕಡಾ 13ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ಟಿಕ್‌ ಮಾಸಿಕ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆರಂಭ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ?

ತನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ META ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಏಕೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೇಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯವುದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

English summary

It was one of the hardest calls I had to make in the 18 years of the running of the company," Mark Zuckerberg told Meta employees.