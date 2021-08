ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ 2 ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

Business

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 2: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ರೈಡ್ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ರೂ. 64,994/- ಮತ್ತು ರೂ.67,996/- ರ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಇ-ಸ್ಕೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಯುವ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಭ್ಯಾಸದೆಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಿಎಪಿಎಲ್- ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಆಟೋಮೇಷನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೋಟಾರ್‍ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಇವಿಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೈಟ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ರೆಡ್, ಲೆಮನ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಮತ್ತು ಎಂಪರರ್ ಗ್ರೇ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇವಿಟ್ರಿಕ್ ರೈಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಡೀಪ್ ಸೆರೂಲಿಯನ್ ಬ್ಲೂ, ಪರ್ಷಿಯನ್ ರೆಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ನೋಬಲ್ ಗ್ರೇ, ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೈಟ್ ಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

EVTRIC Motors a new venture in electric vehicle space launched two electric scooters in the slow speed category -EVTRIC AXIS and EVTRIC RIDE for the Indian audiences at an affordable price of ex-showroom INR 64,994/- and 67,996/- respectively.