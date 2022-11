Business

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 4: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ವಿಟರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಮೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಇದು ನೀವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ಕಂಪನಿ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಟ್ವಿಟರ್ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮೆಮೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಸರಿಸುಮಾರು 7,500 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಮಸ್ಕ್‌ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿತ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಇದೀಗ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಜನರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು ಮಸ್ಕ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಸ್ಕ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂಬಂತೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದ ಮಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಟ್ವಿಟರ್ ತನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಬೋಟ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮಸ್ಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ನಂತರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಬೋಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿತು. ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 54.20 ಡಾಲರ್‌ನಂತೆ ಮೂಲತಃ ಒಪ್ಪಿದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖರೀದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

