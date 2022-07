ವೈದ್ಯರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಟಿಡಿಎಸ್‌ ಪಾವತಿಸಬೇಕು: ಯಾಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಜು. 2: ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆ (ಟಿಡಿಎಸ್) ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್ ವಿಧಿಸುವುದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಡಿಟಿ) ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆ, 1961ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಭಾಗ, 194R ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಟಿಡಿಎಸ್‌ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ತಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಟಿಡಿಎಸ್‌ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊಸ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ: ಕೆಲಸ, ಸಂಬಳ, ಪಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ವಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಮಲೇಶ್ ಸಿ ವರ್ಷ್ನಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಉಚಿತ ಔಷಧ ಮಾದರಿಗಳು, ವಿದೇಶಿ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಮಲೇಶ್ ಸಿ ವರ್ಷ್ನಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕಾರು, ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ನಗದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ 194R ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಇಳಿಕೆ

ತನ್ನ ಜೂನ್ 16 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 194R ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 192 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹ 20,000 ಮಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೊದಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಲಹೆಗಾರ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 194R ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಂತಹ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸದ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಪರ್ಕ್ವೈಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 194R ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (ಎಂಆರ್‌ಪಿ) ಮಾರಾಟಗಾರರು ನೀಡುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿದ ನಂತರ (ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹೊಸ ನಿಬಂಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The changes in the rules relating to TDS are effective from today. The most notable among them is the levy of TDS on free samples received by social media influencers and doctors here.