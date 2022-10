Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19: ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇಕಡ 26 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಾನು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ತನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್‌ನ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸೆಬಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ 400 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ವಾರಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಕಂಪನಿಯು ಶೇಕಡಾ 29.18 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

Explained- ಅದಾನಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತಾ ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ? ಏನಿದೆ ಅಂಬಾನಿ ಪಾತ್ರ?

ಅದರ ನಂತರ, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ವಿಶ್ವಪ್ರಧನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ವಿಸಿಪಿಎಲ್) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 26 ಶೇಕಡಾ ಪಾಲನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಸಿಪಿಎಲ್ ಸೆಬಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಫರ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕರಡು ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸೆಬಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಸಿಪಿಎಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಎಂಜಿ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 26 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 1.67 ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 294 ರೂ. ಹೊಂದಿದೆ. ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಷೇರುಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಬಿಎಸ್‌ಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 332.90 ರೂ.ಗೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡವು. ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ 294 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು 13 ಪ್ರತಿಶತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇತ್ತು.

Breaking: NDTV ಖರೀದಿಸಲು ಓಪನ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ ಅದಾನಿ

ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಂಬಲರ್ಹವಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡಲು ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅದಾನಿ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್‌ನ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಓಪನ್ ಆಫರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು.

"ಆರ್‌ಆರ್‌ಪಿಆರ್ (ಎನ್‌ಡಿಟಿವಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿಲುವಿನಿಂದಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ವಿಸಿಪಿಎಲ್ ತನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. -ಸೆಬಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ (ಗಣನೀಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನ) ನಿಯಮಗಳು, 2011 ನಿಯಮಗಳು), ಇದು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಹಿವಾಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆಯೇ ಮುಕ್ತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ವಿಸಿಪಿಎಲ್ ಪರವಾಗಿ ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19, 2022 ರಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಸೆಬಿ) ಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಫೈಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಓಪನ್ ಆಫರ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಜೆಎಂ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್, ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

English summary

Adani Group, which has missed the launch date of the open offer to buy an additional 26 per cent stake in NDTV, said on Wednesday that it is committed to completing the process.