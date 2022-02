ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

Business

ನವದೆಹಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28: ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ,ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಲೋಹಗಳಾದ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕ ಪರಿವರ್ತಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಲೋಹಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಅವರು ಈಗ ಬಹು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಾಡಿಯಂನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಈ ಲೋಹಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರು ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಲೋಹವು ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 250 ರೂ.ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಕಾನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ $ 105 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕುಸಿತ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಸ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಯ ನಿಯಾನ್‌ನ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ, ಅರೆವಾಹಕ ಚಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಲೇಸರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವು ಕಡಿಮೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕಾರು ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು.

ಮಲೇಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋ ಚಿಪ್‌ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯವನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಪೂರೈಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಬೆಲೆಗಳು 10-15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಇದು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

