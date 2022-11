Business

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 28; ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. 2022ರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ-ಯಾವ ರಜೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವವರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರಜೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ ಡೇ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್, ಗುರುಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಜೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

English summary

Banks will be closed for up to 14 days in December. Here are the list of Bank holidays in the month of December.