ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 23: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಂಪೆನಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ಕಂಪೆನಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ಗೆ ಭಾರತದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪೆನಿಯು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೇಸೆಂಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೇಸೆಂಟ್‌ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೌಕರರ ಒಕ್ಕೂಟ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವಜಾಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಫರ್‌

ಅಮೆಜಾನ್‌ ಕಂಪನಿಯು ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಗಡುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ನೌಕರರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.

