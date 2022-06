ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದೇ?

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ 16: ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ಎಟಿಎಫ್) ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 16ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇಕಡಾ 16.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ kl ಗೆ ₹ 1.41 (ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹ 123.03)ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಫೆ.1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ 8.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 5.2ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಧನ ರೀಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಟ್ ಇಂಧನವು ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. 2022 ರ ಆರಂಭದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

valorem rate ಮೌಲ್ಯದ ದರ ಎಂದರೆ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಯ ಸಂಭವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಟಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

English summary

The price of aviation turbine fuel (ATF) -- the fuel that helps aeroplanes fly -- was hiked by 16.3 per cent, to ₹1.41 per kl ( ₹123.03 per litre) in the national capital, according to a price notification of state-owned fuel retailers