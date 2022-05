10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರು ತಯಾರಿಸಿ ಎಂದ ಯುವಕ, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?

Business

oi-Minuddin Nadaf

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 19: ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿನೋದಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆಯೇ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಟ್ವೀಟ್ ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ವಿಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜ್‌ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್‌ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೇ? ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದನು.

ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಥಾರ್ ಮಾದರಿಯ ಚಿಕಣಿ(toy) ಕಾರಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1.5 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಈ ಉತ್ತರವು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಮುದಾಯವು ಅದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿತು. ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ

ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಗುವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರು ಅವರ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸದೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆಟಿಕೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನೈಜ ಕಾರುಗಳಂತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಾಜ್‌ ಶ್ರಿವಾತ್ಸವ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಸಿದ್ದು, "ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜೀ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜನರ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ " ಎಂದು 10 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ತಯಾರಿಸುವಂತೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಯುವಕ ಮರಳಿ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

English summary

We love it when our favourite people on the internet go viral for different reasons - it can be something they said or did. It makes them relatable and that's always fun