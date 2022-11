Amazon Lay Offs : ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಳ ವಜಾಕ್ಕೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಚಿಂತನೆ

Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 15: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗಳಿಂದ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೆಜಾನ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ತನ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಮ್ಮೆಗೆ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.6 ಮಿಲಿಯನ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ 10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾಗೊಂಡರೆ ಕಂಪೆನಿಯ ಶೇ. 1ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿರುವ ವಿಭಾಗಗವೆಂದರೆ ರಿಟೇಲ್‌ ವಿಭಾಗ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (ಎಚ್‌ಆರ್‌) ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಧ್ವನಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಅಮೆಜಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಟೈಮ್ಸ್‌ ವರದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಾಲ್‌ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ ಜರ್ನಲ್‌ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಇದು ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಂಪೆನಿಯ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕ್ಷೀಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ: ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್‌ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್

English summary

The New York Times reports that Amazon is planning to lay off as many as 10,000 employees as part of the company's cost-cutting and financial loss for the past few quarters.