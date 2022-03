ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ, ವಿಮಾನಯಾನ ದರ ದುಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ?

Business

oi-Mahesh Malnad

ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆ.1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಶೇ 8.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 5.2ರಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬುಧವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 16)ದಂದು ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 6 ಬಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 4.2ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರವೂ ಇಂಧನ ಬೆಲೆ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ನಂತರವೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ತಮ್ಮ ದರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ.

ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ, ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ?

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಇಂಧನ ರಿಟೈಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಂಧನ (ATF) ಬೆಲೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಲೀಟರ್‌ಗೆ 110,666.29 ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 18.3 ರಿಂದ 17,135.63/ಕಿ.ಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 1 ಮತ್ತು 16 ರಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

2008ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಬೆಲೆ 147 ಡಾಲರ್ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ, ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 71,028.26 ರು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ ತಲುಪಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣದ ನಂತರ ಪೂರೈಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 140 ರ ಸಮೀಪ 14 ವರ್ಷಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ದರಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು USD 100 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ATF ಬೆಲೆಯು ರೂ 109,119.83 ಒಂದು kl ಗೆ ಏರಿತು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ 114,979.70. ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 114,133.73 ರೂ. ನಷ್ಟಿದೆ.

2022 ರ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಆರು ಏರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಎಟಿಎಫ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ರೂ 36,643.88 ಕೆಎಲ್ ಅಥವಾ ಬಹುತೇಕ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಟಿಎಫ್‌ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ದಾಖಲೆಯ 132 ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 4, 2021 ರಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತೆಯೇ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗೆ 900 ರೂ. ನಂತೆ ಇದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ನವೆಂಬರ್ 5, 2021 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 82.74 ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 68.87 ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಕಳೆದ ವಾರದ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ USD 139 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈಗ USD 101 ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, 2021 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಗರಿಷ್ಠ USD 86.40 ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 95.41 ರೂ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 86.67 ರೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಇಂಧನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಪಂಪ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ರೂ 5 ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ರೂ 10 ರಷ್ಟು ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಟ್ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿವೆ.

ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಕಡಿತದ ಮೊದಲು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ರೂ 100 ದಾಟಿದ್ದರೆ, ದೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಲೀಟರ್ ಗೆ 110.04 ರೂ., ಡೀಸೆಲ್ 98.42 ರೂ.

