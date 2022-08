ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಬಿಡುಗಡೆ: 3.99 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಬೆಲೆ ಆರಂಭ

Business

oi-Naveenkumar N

2022 ರ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ.3.99 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 5.83 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿಗಳಾಗಿದೆ.

ಇದು ಮಾರುತಿಯ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಿಂದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ, ಒಳಾಂಗಣ, ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಹೊಸ ಆಲ್ಟೊವನ್ನು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಲ್ಟೋಗಾಗಿ ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿತರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಾರಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೇಶ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಮೆಶ್ ಗ್ರಿಲ್ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಂಪರ್ ಹೆಚ್ಚು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಸೆಲ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ

ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಕಾರಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಾಂಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಸೆಲೆರಿಯೊದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್‌ನ ಹೊರತಾಗಿ, ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ 7.0-ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪ್ಲೇ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ಆಪಲ್ ಕಾರ್‌ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಿಯೊಡ್ ಆಟೋ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತದೆ.

89 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಜಿನ್‌

ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಡಿಯೊ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಹೊರಗಿನ ಹಿಂಬದಿಯ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್‌ಗಳು (ORVM ಗಳು) ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 1.0-ಲೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೆ-ಸಿರೀಸ್ ಎಂಜಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 67 ಬಿಎಚ್‌ಪಿ ಮತ್ತು 3500 ಆರ್‌ಪಿಎಂನಲ್ಲಿ 89 ಎನ್‌ಎಂ ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಇಂಜಿನ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ನೊಂದಿಗೆ ಎಜಿಎಸ್‌ ಅಥವಾ ಎಎಂಟಿ ಘಟಕ ನೀಡಿದ್ದು, ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಐದು-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ10 ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ 24.39 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಜಿಎಸ್‌ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಗೆ 24.90 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಆಲ್ಟೊ ಕೆ 10 ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಿಡ್‌, ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

The 2022 Maruti Suzuki Alto K10 has been launched in India. ex-showroom prices starting at Rs. 3.99 lakh for the base trim and going up to Rs. 5.83 lakh for the range-topping variant. Maruti is offering the new Alto with two engine options and in six body colour options.