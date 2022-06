ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ 2022: ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವ, ದಿನಾಂಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

Bhubaneswar

oi-Sunitha B

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜಗನ್ನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 1, 2022 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜುಲೈ 12, 2022 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 12 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಚೋಡಗನ್ ದೇವ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಕಳಿಂಗ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಥಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆ, ಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 8 ದಿನ ತಂಗಿದ್ದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

ಜಗನ್ನಾಥ ಪುರಿ ರಥಯಾತ್ರೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯ ತಿಥಿಯಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 8 ದಿನಗಳ ನಂತರ ದಶಮಿ ತಿಥಿಯಂದು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಾಯ ಪುನರಾಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಜಗನ್ನಾಥ ರಥ ಯಾತ್ರೆ 2022 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 1, 2022 - ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ (ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ)

ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 5, 2022 - ಹೇರಾ ಪಂಚಮಿ (ಮೊದಲ ಐದು ದಿನ ಭಗವಂತನು ಗುಂಡಿಚಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ)

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 8, 2022 - ಸಂಧ್ಯಾ ದರ್ಶನ (ಈ ದಿನದಂದು ಜಗನ್ನಾಥನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ)

ಶನಿವಾರ, ಜುಲೈ 9, 2022 - ಬಹುದಾ ಯಾತ್ರೆ (ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಬಲಭದ್ರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಸುಭದ್ರೆಯ ತವರಿಗೆ)

ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 10, 2022 - ಸುನಬೇಸ (ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ)

English summary

Jagannath Rath Yatra is celebrated every year with celebration and performance. People come from all corners of the world to participate. This year the Jagannath Yatra begins on July 1, 2022 and ends on July 12, 2022.