ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 21: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗಸಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಐಕಿಯಾ ಮಳಿಗೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಆರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜೆಡಿಎಸ್‌ನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರ್‌ ಮಂಜುನಾಥ್‌, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಭಾರೀ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

ಸ್ವೀಡಿಷ್ ರಿಟೇಲ್‌ ಕಂಪೆನಿ ಜೂನ್ 22 ರಂದು ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಂಗಡಿಯು ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಅದರ ಮೊದಲ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಯುವ ಸಮಯವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಶಾಸಕ ಆರ್‌. ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗೆ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಳಿಕ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಐಕಿಯಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು, ಅವರು ದಟ್ಟಣೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೀಣ್ಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಸಕರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ, ಶೋರೂಮ್ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರಗಳ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 1,470 ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಐಕೆಇಎ ವಕ್ತಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

"ಬಹುಶಃ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೋರೂಮ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಸರದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಐಕೆಇಎ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

