ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಪ್‌ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕ 100 ರೂ. ದರ!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 6: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ದರವನ್ನು ಮೊದಲ 2 ಕಿಮೀಗೆ 30 ರೂ. ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗೆ 15 ರೂ.ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 100 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ (ದಟ್ಟಣೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕಿಮೀ ದೂರದ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಓಲಾ, ಉಬರ್‌ ಮತ್ತು Rapido ರೂ, 63 (ರೈಡ್ ದರ) ಮತ್ತು ರೂ 40.73 (ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 104 ದರವನ್ನು ಓಲಾ ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೂರಕ್ಕೆ ಉಬರ್ ನಲ್ಲಿ 103 ರೂ., Rapidoದಲ್ಲಿ 89 ರೂ. ತೋರಿಸಿದೆ. ಉಬರ್‌ ಯಾವುದೇ ವಿರಾಮದ ದರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶಾಕ್: ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಆಟೋ ದರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!

Rapido 3.5km ವರೆಗೆ 55 ರೂ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಚಾಲಕರು ಆಗಮಿಸಿದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಕಾಯುವ ಶುಲ್ಕಗಳು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ರೂ. 1.5 ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Rapido ವಕ್ತಾರರು, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಿಷ್ಠ ದರವನ್ನು 100 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸರ್ಜ್ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೇಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 5 ರೂ. ರಾತ್ರಿ ಸವಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 50% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಇದೆ (ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರವರೆಗೆ). ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆ ಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಡಿಸಿ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 100 ರು. ಕನಿಷ್ಠ ಆಟೋ ದರ ಹಗಲು ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 100 ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ? ಈಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್‌ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಎಂದು ಕೋರಮಂಗಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಿನಯ ಎಸ್. ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

