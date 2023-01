ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಹಣದ ಮಳೆ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ಲೈಒವರ್‌ನಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಈ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 24: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಫ್ಲೈಒವರ್‌ನಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರೆ ಕೆಲವರು ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಆಕ್ಟಿವಾ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಣವನ್ನು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಹಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹಣವನ್ನು ಪೈಓವರ್‌ ಮೇಲಿದ್ದ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ತನ್ನ ಸ್ಕೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ ಏರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೂರಾರು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಸದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರು ಮೇಲಿಂದ ಹಣ ಬೀಳುತ್ತಿದಂತೆ ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೋಟು ಎಸೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈ ಓವರ್‌ ಮೇಲಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.



ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಎಲ್ಲೆಡೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ವರೆಗೂ ಮಂಜು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇದ್ದಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣದ ನೋಟುಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜನರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೌಹಾರಿದರು. ಬ್ಲೇಸರ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲೂ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಆತ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫ್ಲೈ ಓವರ್‌ ಮೇಲಿಂದ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿತ್ತಿರುವುದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಳಿಕ ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹಣವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಣವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದನು. ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಚೀಲವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಆತ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೂರಾರು ಹಣದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ಜನರತ್ತ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದರಿಂದ ಕೆಆರ್‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕೆಲವು ಹೊತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ ಜಾಂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ನೋಟು ಎಸೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರುಣ್‌ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಇವೆಂಟ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

English summary

Money rained down from the KR Market flyover in Bengaluru on Tuesday morning. If people are surprised by this rain of ten rupee notes, some are ready to throw away the money.