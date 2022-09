ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ: ಐಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 23: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಅದರ ಮೀಸಲು ಪಡೆಗಳ ಲಿಂಗ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರ ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, 90% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ. ಐಜಿಪಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೂದ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂದೋಲನಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಣಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Need for more women in reserve forces to control protesters, police are taking a re-look at the gender composition says Karnataka DG and IGP Praveen Sood. know more.