ಬೆಂಗಳೂರು: ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮಗನ ಕೊಲೆ- ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ!

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನಳು. ಜನ್ಮದಾತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಲು ಅವಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಾಯಿಯೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದು ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿಯಗಿರುವ ಸುಮಾರು 48 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು 13 ವರ್ಷದ ಮದನ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ತಾಯಿಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ತಾಯಂದಿರು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಲೋ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ತಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ತಾವು ಸಾಯುವುದಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆಯು ಹೊಸ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಕಲಹಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎದುರಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಕುಬ್ಜರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು. ಸಹೋದರನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಹೋದರಿ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ.

English summary

The birth mother is allowed by law to give birth but not allowed to kill the born children. But the incident where the mother killed her son and committed suicide took place in a village in Hosagudda Halli, Bengaluru, Know More,