Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 23: ಮುದ್ದಾದ ಮಗುವನ್ನು ನೀರಿನ ಟಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಕೊಂದ ತಾಯಿ ತಾನೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಭೂತಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್‌ಎಎಲ್‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹವುದು ಹೆತ್ತವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ತಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ಲೈಫ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಮನೋವೇತನೆ ಸಹಿಸಲಾರದ ತಾಯಿ ತಾನು ಸಾಯಿವ ಮೊದಲು ಪುಟ್ಟ ಕಂದನನ್ನು ಕೊಂದು ನಂತರ ತಾನೂ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಬದುಕುಳಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಪಗಿರಾಮನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯೇ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಸಾಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ‌ ಪ್ರಕರಣ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು‌ ದುರಂತಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣುಮಗುವನ್ನ ನೀರಿನ ಟಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹತ್ಯೆ‌ಮಾಡಿ ತಾನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಭೂತಿಪುರದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ‌‌ ಈ‌ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹತ್ಯೆಯಾದರೆ ತಾಯಿ ಗಾಯತ್ರಿದೇವಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ‌ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಮಹಿಳೆಯು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತುರ್ತು ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

An incident took place in Bengaluru Vibhutipur where the mother who killed her cute child by drowning her in a tub of water tried to commit suicide. A case has been registered at HAL police station, Know More,