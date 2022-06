ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ ಬಂಧನ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂ.25: ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಶೀಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುಶೀಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಡಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೆಲವು ಸಾಲವನ್ನು ಪಾವತಿಯಾಗದ ಹಣ (ಎನ್‌ಪಿಎ) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತನಿಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ ಸಿಇಒ ಸುಶೀಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತನಿಖೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 19 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.

ಮಂತ್ರಿ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ ಕಂಪನಿ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ನಂತರ ಇಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನ್ 24, 2022 ರಂದು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಇಡಿಯಿಂದ ಕರೆಸಿದಾಗ ಸುಶೀಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡಿ ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ, ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಬ್ರೌಚರ್‌ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವಿತರಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅನೇಕ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಡಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆದರೆ 7 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

South India's largest real estate tycoon Sushil Mantri has been arrested in a money laundering case, an ED source said. He has been produced before a judge and has been given ED custody for investigation.