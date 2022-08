ಪುನೀತ್ ವಿಶೇಷದ ಫಲಪುಷ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 03: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ 75ನೇ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಫಲವಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದಲಿದೆ. ಈ ಸಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‍‌ವರಿಗೆ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 211 ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೂ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಫ್ಲವರ್ ಶೋಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

"ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ಲವರ್ ಶೋ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 211 ಫ್ಲವರ್ ಷೋ ನಡೆಸಿದೆ , ಈ ಬಾರಿ 212 ಫ್ಲವರ್ ಷೋ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ , ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕ ಸಚಿವ ಮುನಿರತ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Flower show will be held of the 75th Amrita Mahotsava Independence Day at Lalbagh in Bengaluru. The countdown to the Flower show will begin but it won't start for another two days. This time Flower show display is being dedicated to Puneeth Raj Kumar and Dr. Raj Kumar, know more,