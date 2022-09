Bengaluru

Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 06: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ (ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್) ಮರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರದ ತೋಟ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಲೋಕ್ ಆರಾಧೆ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಟ್ರೀ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಈ ವರದಿಯು ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಡಿದ ಮರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರವಾದಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ (ಪಿಐಎಲ್) ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಣ್ಯೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಹಿಂದಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಕೀಲರಾಗಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಉಳಿದಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ 382 ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 29 ಮರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಮರ ಕಡಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Karnataka High Court has refused to allow the Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) to cut down or relocate any new trees until it submits a status report on the condition of the trees.