Bengaluru

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 10: ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಮಾನವೊಂದು ಟೇಕಾಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ 50 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ. ಈ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು 'ಗೋ ಫಸ್ಟ್‌' ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ.

ಗೋ ಫಸ್ಟ್‌ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾನಿಕರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಜಿ8 116 ವಿಮಾನವು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟ್ವಿಟ್‌ಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕಚೇರಿ ಖ್ಯಾತೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್‌ವೇಸ್, ಅಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. 'ಉಂಟಾದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಗೋ ಫಸ್ಟ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಾ ಸಿನ್ಹಾ ಎಂಬುವವರು 'ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5.35 ಕ್ಕೆ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು ಆದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'@GoFirstairways ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. 5:35 ಗಂಟೆಗೆ ವಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದೆ. 6:30 ಆದರೂ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತುಂಬಿದ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಲವಂತದ ನಂತರ ಚಾಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಸ್‌ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದನು. ಫ್ಲೈಟ್ G8 116 ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೇಯಾ ಸಿನ್ಹಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, 'ವಿಮಾನ G8 116 (BLR - DEL) ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿಹೋಯಿತು. 1 ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್‌ನ ಕೆಲವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ @GoFirstairwaysಗೆ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Hi Satish, we are sorry for the inconvenience. We have shared your concern along with your details to our team and they'll assist you at the earliest.