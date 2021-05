Bengaluru

oi-Gururaj S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 10; ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಮನೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ನ್‌ಟ್ರೇಟರ್ ಬಂದು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿತರು ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖಗೊಂಡ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ನ್‌ಟ್ರೇಟರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಓಲಾ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ನ್‌ಟ್ರೇಟರ್ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ 4 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಟೇನರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಇಂಡೋನೆಷ್ಯಾ

ಗೀವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಓಲಾ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಓಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ನ್‌ಟ್ರೇಟರ್‌ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೇ 10ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಓಲಾ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲಾ; ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ?

"ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒ2 ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಗೀವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸ್‌ನ್‌ಟ್ರೇಟರ್‌ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಭವಿಷ್‌ ಅಗರ್‌ವಾಲ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

We are proud to share Ola Foundation’s latest initiative #O2forIndia, providing free oxygen concentrators to those in need via the Ola app that allows for free doorstep delivery & pick up. We are going live in Bangalore this week and scaling across India in coming weeks. pic.twitter.com/g5knFvtME4