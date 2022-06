Bengaluru

oi-Santhosh PU

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೂನ್ 5: ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 8 ಐಷಾರಾಮಿ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 11 ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎತ್ತರದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ 45 ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏರೋಡ್ರೋಮ್‌ನ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ(ಡಿಜಿಸಿಎ)ದ ಮಾನದಂಡಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.

"ನಾವು 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೇಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಯಿತು. ಜತೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಟ್ಟಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಹಾಗೂ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು(ಎನ್ಒಸಿ) ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ,'' ಎಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Eight luxury apartment complexes along with 11 structures that are found to have violated height restrictions around the Jakkur aerodrome in northern Bengaluru.