ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಸಿ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 56,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿರುವ ದಾನಿ

Bengaluru

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು ಏಪ್ರಿಲ್ 14: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಯಾಗಿರುವ 54 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ 56,000 ಕಿಮೀ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 17 ದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪರ್ತ್ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ (WTG) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತೆರಳಲಿದ್ದು WTG ನಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ-ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಈಜುವ (ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್) ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಡಾ. ಅರ್ಜುನ್ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಅವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅನಿಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಯಾಸಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಳು ನಡೆದಾಗ, ಅನಿಲ್ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟ ಮತ್ತು ಥ್ರೋ-ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾನಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ-ಬಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರೆ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದರು.

ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ಅನಿಲ್ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಾಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 5,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನೂ ನಡೆಸಿದರು.

ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವರು ಪರ್ತ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, "ದಾನದ ನಂತರ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?"

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾದರೆ ದಾನಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರಶ್ನೆ. "ಇಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಎನ್‌ಜಿಒ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಯೂ ಆಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ನಂತರ, ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ದೀಪಾಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ದಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಶನ್‌ನ ಚಾರ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ ಅವರು ಹೂಸ್ಟನ್‌ಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಂತರ ಅವರು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರದವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು WTG ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾ ಯಾರೂ ಸಾಯದ ಸಮಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ರೋಟರಿಯನ್ನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಪೋಲಿಯೊ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿಯನ್‌ಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು WTG ನಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಗಾಲ್ಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಡಾ ಅರ್ಜುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

Anil Srivatsa, 54, an organ donor from Bengaluru, is set to embark on a 56,000km journey by road, crossing 17 countries before reaching Perth in Australia and taking part in the World Transplant Games (WTG), scheduled for April 2023.