ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಳ

Bengaluru

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ) ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ BMTC ಯ ವಾಯು ವಜ್ರ ಬಸ್‌ಗಳು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಜುಲೈ 31 ರಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. "ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 45 ರಿಂದ 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ BMTC ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗುರುವಾರ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಏಳು ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. 860 ಎಸಿ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಬಸ್‌ಗಳು ಅದರ ಫ್ಲೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, BMTC ಪ್ರಸ್ತುತ 110 ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನ್-ಎಸಿ ಬಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ಎರಡನೇ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುವ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಸ್‌ಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. BMTC ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು QR ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಯಾವುದೇ UPI ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 23 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ವಾಯು ವಜ್ರ (ವೋಲ್ವೋ AC ಬಸ್ಸುಗಳು) BMTC ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೆಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾಯು ವಜ್ರ ಬಸ್ಸುಗಳು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 336 ರೂ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಂಪೇಗೌಡ

ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ(ಕೆಐಎ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣ ಪರಿಷತ್‌ನಿಂದ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಲಿ.(ಬಿಐಎಎಲ್‌) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಐಎ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದೆ.

ಬಿಐಎಎಲ್‌ ವಿಮಾನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕರಹಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋದ ಸರಕು ಪ್ರಮಾಣ 33,053 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್‌ ತಲುಪಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಂಡಳಿ(ಸಿಬಿಐಸಿ), ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸರಕು ಪಾಲುದಾರರಾದ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್‌ಎಟಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ಜೀಸ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಐಎಲ್‌ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

The Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) is gradually increasing the number of AC buses to the airport from different parts of the city after restricting services during the Covid-19 pandemic.