ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 21: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರೈಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಓಡಾಟದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ 11ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ರೈಲು ಚಲಿಸುವ ವೇಳೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಇತರೆ ರೈಲುಗಳ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗದೆ ಪರಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೆಮು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ರೈಲುಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.30ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. 9.30 ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯವಾದ್ದರಿಂದ ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ನಂತರ ಶತಾಬ್ದಿ ಕೂಡ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್‌ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳ ನಿಲುಗಡೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೌಕರ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನಾನೂಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.20ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊರಟ ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಂತಹ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ ಪರಿಣಾಮ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

