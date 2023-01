ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇಳಿಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

2018ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ 18,235 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು 23,002 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

Bengaluru

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 30: ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾಗಳ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2018ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ 18,235 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದು 23,002 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋವಿಡ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2020 ಮತ್ತು 2021) ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 11,808 ಮತ್ತು 644 ಆಗಿದ್ದರೆ, 2022 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ 2,178 ಆಗಿತ್ತು.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ, 5ಕಿ.ಮೀ. ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ದಂಪತಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಸವಾರ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 2018 ರಲ್ಲಿ 21,493 ರಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ 27,344 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು, 2020 ರಲ್ಲಿ 11,623 ಮತ್ತು 2021 ರಲ್ಲಿ 363 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2022 ರಲ್ಲಿ 2,186 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ದೂರುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೋವಿಡ್ -19-ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಎಂಎ ಸಲೀಂ ಹೇಳಿದರು.

ಅಧಿಸೂಚಿತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ, ಚಾಲಕರು ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೇಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ನಟ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್‌ಟಿಆರ್, ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಪ್ ಆಧಾರಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬದಲಾಗುವುದು ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ಸ್‌ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರುದ್ರ ಮೂರ್ತಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋ ಚಾಲಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸವಾರಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಚಾಲಕರನ್ನು ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಎಂದರು.

ಚಾಲಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಅಂದಿನ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಬಿ.ಆರ್.ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಂದೀಚೆಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರೇ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Bengaluru Traffic Police said that cases against autorickshaw drivers have decreased and the number of complaints from passengers is decreasing due to increased use of app-based autorickshaws.