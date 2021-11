ರಂಗಶಂಕರದಲ್ಲಿ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕವಿ ದಾಂತೆ ಸ್ಮರಣೆಯ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ

Bengaluru

oi-Mahesh Malnad

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್ 23: ದಾಂತೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬೈಯ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೊ ಇಟಾಲಿಯಾನೊ ದಿ ಕಲ್ಚುರಾದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಥಿಯೆಟರ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್‍ಸ್ಟಾಬಿಲಿ ವಗಂತಿ ಹಾಗೂ ಅಹುಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕವಿ ದಾಂತೆ ಅಲಿಗೇರಿ ಅವರ 700 ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಅನ್ನಾ ಡೋರಾ ಡೋರ್ನೊ ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ರಂಗಭೂಮಿ, ನೃತ್ಯ, ಸಿನಿಮಾ, ವಿಡಿಯೊ ಆರ್ಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಂತೆ ಬಳಸಿರುವ ಹಳೆಯ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಂಗೀತಗಾರ ರಿಕಾರ್ಡೊ ನನ್ನಿಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೌಂಡ್‍ಸ್ಕೇಪ್‍ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಕೊಲಾ ಪಿಯಾನ್‍ಝೊಲಾ ಹಾಗೂ ಅನುರಾಧ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಂತೆ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದಾಂತೆ ತನ್ನ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಯ ತಟದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Dante Beyond Borders, an Italian India Theatrical Co production between Instabili Vaganti Theatre Company & Ahum Trust at Ranga Shankara on the 30th of November and 1st of December.