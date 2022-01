ಕೊರೊನಾ ನಾಗಾಲೋಟದ ನಡುವೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವ ವಿಚಾರ

Bengaluru

oi-Balaraj Tantry

ಕೊರೊನಾ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಾಂತರಿ ಕೇಸುಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಲೋಟದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ (ಜ 11) ಒಂದೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ 14,473 ಕೇಸು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲು 10,800. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಶೇ. 80.

ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್ 479, ಡೆಲ್ಟಾ 2,937, ಡೆಲ್ಟಾದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಾಂತರಿ 1,350 ಕೇಸುಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸದ್ಯದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟ್ ಶೇ. 10.30. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಂಟಿಜೆನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಚಿವರಾದ ಜೆ.ಸಿ. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್.ಟಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್‌ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು

ಕೇಸುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸರಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಲರ್ ಅನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ರೇಟು ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಮೃತ ಪಡುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.

English summary

Covid New Cases Increasing In Karnataka, Fatality Rate Is In Control With Less Than One Percent. Know More