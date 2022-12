ಕೋವಿಡ್: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27: ಕೋವಿಡ್ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಪಾಲಿಕೆಯು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸಂಘದ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಇದೀಗ 30 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 418 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಡ್‌ಗಳು, ಐಸಿಯು ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಮೀತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಣಕು ಡ್ರಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲು ಗಮನಹರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಈಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಮಿತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 60 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸುಮಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಮೇಲಿನ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಫ್ರಂಟ್‌ಲೈನ್‌ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 8.40 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇನ್ನೂ ಬೂಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರಿನಾಥ್ ಅವರು ಟಿಎಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಲಿಕೆಯು ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 1,500 ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೋವಿಡ್ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ಆದ 12 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಜೀನೋಮಿಕ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾದರಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಸಾರ್ಸ್‌-CoV-2 ಜೀನೋಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಂನಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವ ಬಿಎಫ್‌.7 ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರಿ ವೈರಸ್‌ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

