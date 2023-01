Chennai-Bengaluru Expressway: ₹16,000 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.15 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ- ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Bengaluru

oi-Ravindra Gangal

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 27: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇನ 96 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು ಶೇ 15 (14.4 ಕಿಮೀ) ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ 15 ರಿಂದ 16 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಳೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸವಾಲು. ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜಲಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 833.91 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ NHAI ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇ 95 ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿಜಯವಾಡ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಅಪಡೇಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

1- ಗುಡಿಪಾಲ ಮತ್ತು ವಾಲಾಜಾಪೇಟ್ ನಡುವೆ 24 ಕಿಮೀ

2- ವಾಲಾಜಾಪೇಟ್ನಿಂದ ಅರಕ್ಕೋಣಂಗೆ 24.5 ಕಿಮೀ

3- ಅರಕ್ಕೋಣಂನಿಂದ ಕಾಂಚೀಪುರಂಗೆ 25.5 ಕಿಮೀ

4- ಕಾಂಚೀಪುರಂನಿಂದ ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರ್ಗೆ 32.1 ಕಿಮೀ.

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಮೈಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಧ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 54 ಸೇತುವೆಗಳು, 13 ವಾಹನ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಟೋಲ್ ಬೂತ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ವೆಚ್ಚ 16,730 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಹೆದ್ದಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಡುವಿನ ದೂರವನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 326-ಕಿಮೀ ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 75,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರುಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಐದರಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಪಾನೀಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಚಿಸಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಚೆನ್ನೈ-ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು $ 22,965 ಮಿಲಿಯನ್ (USD) ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 30,000 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (JICA) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಪೆರಂಬದೂರಿನವರೆಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು 120 km/h (75 mph) ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯನ್ನು 1 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ₹ 16,730 ಕೋಟಿಗಳು. ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ 258 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು 10 ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 3 ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು 6 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಸ್ತೆ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರು-ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

Of the 96 km stretch of Chennai-Bangalore Expressway in Tamil Nadu, about 15 per cent (14.4 km) of construction has been completed, reports said