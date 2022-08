ನಕಲಿ ಛಾಪ ಕಾಗದದ ಜಾಲ 11 ಜನ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ:1.30 ಕೋಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ವಶ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 05: ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ನಕಲಿ ಛಾಪ ಕಾಗದ ಜಾಲವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರೀಂಲಾಲ ತೆಲಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ರಾಜ-ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಪ್ರತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸೀಲ್​ಗಳೂ ಇವರ ಬಳಿ ಸಿಗೋದೇ ವಿಶೇಷ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಕಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಾಲ.

ನಕಲಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಲವನ್ನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಭವನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮಹಾ ರಾಜರ ಕಾಲದ ಛಾಪಾ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆಯೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಈ ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ಛಾಪಾ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಇಂತಹದ್ದೇ ಜಾಲವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ದರು.

English summary

CCB police have busted a network of fake stamp paper. He has been caught in the network of cheating by creating fake stamp paper like Karimlal Telgi was doing. All printed paper copies of the Raja-Maharaja period are available with him. Not only that, the seals of the respective eras are also special. This network fakes everything to that extent,